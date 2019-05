28-årig blottede sig og onanerede på havnen

Torsdag eftermiddag kl. 15.15 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en mand gik rundt på Finlandkaj i Odense og blottede sig og onanerede.

- Vi sender en patrulje derned og får ham hurtigt fanget, fortæller Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Den anholdte er en 28-årig mand fra det centrale Odense. Efter anholdelsen blev han til med på stationen, hvor han blev afhørt. Vagtchefen fortæller, at den anholdte var beruset. Derfor beholdt man ham på stationen, indtil rusen var ovre.

Den 28-årige mand er nu løsladt, men episoden kommer til at få et retsligt efterspil for. Politiet har nemlig sigtet ham for straffelovens paragraf 232, som omhandler blufærdighedskrænkelse.

Strafferammen er bøde eller fængsel op til to år.

Læs også Politi efterlyser formodet røver