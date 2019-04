28-årig kørte påvirket rundt i indre by

Mens Rigspolitiet har sat påsken af til en målrettet indsats mod bilister der sætter sig bag rattet og kører bil i påvirket tilstand af spiritus, medicin aller narkotika, har Fyns Politis patruljer for tredje dag i træk snuppet påvirkede bilister efter mørkets frembrud.

Således kan vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen oplyse til TV 2/Fyn, at politiet både søndag aften og nat måtte skride til handling overfor mistænkelige trafikanter.

Klokken 21.09 søndag blev en 44-årig mand fra Odense standset på knallert på Døckerslundsvej i Odense.

Manden førte det tohjulede køretøj i spirituspåvirket tilstand.

Spirituspåvirket var også en 28-årig mand, ligeledes fra Odense, da han klokken 02.59 blev stoppet i Vindegade.

Den 28-åriges kørsel i de små gader i indre by virkede mistænkelig. Et pust i alkometeret viste, at patruljens mistanke var velbegrundet.

Læs også Spritbilisterne tog hul på påsken

Ti taget for sprit

Fyns Politi har således taget i alt ti bilister på de fynske veje og gader i de mørke timer siden fredag.

En enkelt gang var det dog en årvågen vægter, som stoppede en påvirket herboende 41-årig rumænsk mand i krydset Munkerisvej/Rødegårdsvej i Odense.

Han har fået en bøde på 7.500 kroner, og står til at miste retten til at føre bil i Danmark.

Læs også Spritbilist får kæmpebøde: Skal regne med ikke at må køre mere