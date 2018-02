29-årig mand fra retspsykiatrisk stadig på fri fod

Fyns Politi leder stadig efter den 29-årige mand, der torsdag stak af fra Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart sammen med tre andre.

Den 29-årige mand, der torsdag stak af fra Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart sammen med tre andre, er stadig ikke fanget. Det oplyser Fyns Politis vagtchef Kenneth Taanquist.

De fire mænd så under en gårdtur torsdag eftermiddag deres snit til at stikke af fra afdelingen. De fire kravlede ifølge Fyns Politi ganske simpelt over hegnet.

Politiet modtog alarmen klokken 15.07 torsdag, og ganske få minutter efter var tre af dem fanget igen.

Den fjerde mand blev ikke fanget torsdag, og derfor eftersøges han fortsat. Torsdag fortalte Fyns Politi, at den 29-årige muligvis havde kurs mod Vejle.

I den forbindelse tjekkede Fyns Politi i løbet af torsdag eftermiddag biler, der passerede Lillebæltsbroerne - uden dog at finde manden.

Torsdag eftermiddag var Fyns Politi ved godt mod:

- Vi skal nok få fat i ham. Han er ikke farlig. Vi kender ham kun fra berigelseskriminalitet, sagde Lars Fredensborg til TV 2/Fyn.

Men fredag formiddag er der stadig ingen fjerde mand at finde.

- Men vi leder stadig, fortalte Kenneth Taanquist.