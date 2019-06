29-årig mand varetægtsfængslet i sag om voldtægt på bosted

Søndag formiddag blev en 29-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Manden er sigtet for at have begået en fuldbyrdet voldtægt på en medbeboer på et bosted på Fyn natten mellem fredag og lørdag.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men sigtelsen og kendelsen om fire ugers varetægtsfængsling er begge offentlige.

Den 29-årige er varetægtsfængslet i surrogat. Det betyder, at han i stedet for at sidde fængslet i et arresthus vil sidde fire uger på en lukket institution. Det er sket af hensyn til den sigtedes mentale tilstand.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, er det uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.