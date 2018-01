29-årig påkørt i Nyborg: Politiet beder om hjælp

Fyns Politi beder om hjælp, efter at en 29-årig mand uden fast bopæl blev fundet død på skinnerne ved Nyborg, og al togtrafik blev indstillet i næsten tre timer.

Togdriften over Fyn var fredag morgen påvirket af, at en 29-årig mand uden bopæl var blevet fundet død på skinnerne ved Nyborg.

Fyns Politi har identificeret manden, men leder nu efter oplysninger om hans færden i Nyborg. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den afdøde mand blev bemærket af en togfører i et tog på strækningen mellem Nyborg og Odense. Han opdagede, at der kort før Nyborg mellem Duensvænge og Ringvej i et lille skovområde lå en afdød person mellem skinnerne. Politiet formoder, at manden er blevet påkørt af et tog.

Den 29-årige var almindelig af bygning og iført sorte bukser og blå jakke. Hans pårørende er underrettet.

Årsagen og omstændighederne ved påkørslen bliver stadig undersøgt. Derfor beder Fyns Politi borgere, der muligvis kender noget til mandens færden i Nyborg, til at kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.

Togdriften blev indstillet i begge retninger omkring klokken 8.30 fredag morgen. Omkring tre timer senere klokken 11.15 kunne togene igen køre forbi Nyborg Station. Dog forblev ét af to spor lukket.