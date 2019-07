I hælene på Haugaard: 30 år som ansigtet på Grøn Koncert

- Det har været mit liv i 14 dage i hvert år i 30 år.

Sådan siger Jacob Haugaard om sin rolle som konferencier på Grøn Koncert. En rolle han har haft siden 1990. Dengang var det Gnags, Thomas Helmig og One Two, der var på plakaten.

I år er der navne som Dizzy Mizz Lizzy, Alphabeat og Saveus, der skal på scenen. Flere af de optrædende, der er på programmet i 2019, var endnu ikke født, første gang Jacob Haugaard stod på scenen til Grøn Koncert.

Følger med overalt

- Det er ligesom, hvis man køber et hus med en kvist eller en karnap. Det kan man ikke bare smide ud. Jeg følger med overalt, siger han.

Og det lader til, at gæsterne er glade for, at den 67-årige entertainer følger med. I hvert fald bliver han spurgt gang på gang af de mange gæster, om han vil være med på en selfie.

- Jeg tror, jeg laver 100 selfier. Alle vil have et billede, siger han.

I år var Grøn Koncert i Odense udsolgt for andet år i træk, hvilket betød 27.000 havde fundet vej til begivenheden.

En af dem var Trine Waring, der også var en af de mange, der spurgte om en selfie.

- Mine forældre har altid syntes om Jacob Haugaard.

Hvad med dig selv?

- Jo, jeg synes også, han er sjov. Jeg har engang været i cirkus med ham. Da jeg var lille, var han mit idol, siger hun.

TV 2/Fyn fulgte i hælene på entertaineren, da han var på job i Odense, hvor der fredag var Grøn Koncert. Se hele indslaget her.