30-årig anholdt – begik indbrud hos Kirkens Korshær

Efter indbrud på tre forskellige adresser i Svendborg natten til mandag blev en 30-årig mand klokken 3.08 anholdt på fersk gerning inde i Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej.

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Den anholdte er mistænkt for først begå indbrud i en bil på Faaborgvej. Det blev meldt til politiet klokken 01.52. Her blev bilens ejer vækket af bilalarmen. En time senere blev en gerningsmand forstyrret under et indbrud i en kælderlejlighed under Dronningholmsvej.

- Her havde anmelderen kortvarigt kontakt med gerningsmanden, inden han stak af, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Klokken 3.08 blev den 30-årige så anholdt i Kirkens Korshærs varmestue, der også ligger på Dronningholmsvej.

- Anmelderen hører lyde derindefra og observerer, at lyset bliver tændt, hvilket selvfølgelig er usædvanligt på det tidspunkt, siger vagtchefen.

Flere spor

Han forklarer, at signalement og spor fra de første to indbrud gør, at politiet også mistænker ham for de første to.

Vagtchefen kan på grund af den fortsatte efterforskning og de afhøringer, der nu venter den 30-årige, ikke komme nærmere ind på, hvad der blev stjålet ved de tre indbrud.

- Ved indbruddet i bilen når ejeren ikke at se gerningsmanden, men andre spor kan kæde tingene lidt sammen for os. Og så må efterforskningen vise, om der er en sammenhæng, siger Anders Furbo Therkelsen.

Den 30-årige mand kommer ifølge politiet fra Svendborg-området. Han skal i løbet af mandag formiddag afhøres, og så skal anklagemyndigheden efterfølgende vurdere, om han skal løslades eller i grundlovsforhør med henblik på en mulig varetægtsfængsling.