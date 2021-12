Fynsk attraktion fejrer jubilæum: Flere koncerter offentliggjort

Gnags, Do & Dodos og TV-2 er blandt de 13 offentliggjorte musiknavne, der skal markere Landsbyens 30-årsjubilæum med koncerter på amfiscenen i landsbyen.



- Vi er stolte over, at vi på det nærmeste kan præsentere fem uger med små weekend-musikfestivaler med samlet set 12 koncertaftener i landsbyen, siger Michael Møller, der er administrerende direktør for Live Culture, i en pressemeddelelse.