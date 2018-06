300 års fynsk-kinesisk historie fylder ny udstilling

Fynske søfolk hentede i stor stil eksotiske varer og spøjse souvenirs hjem fra utallige rejser til Kina. Meget kan ses i ny udstilling.

To dage før sin død, den 12. oktober 1730, skrev Kong Frederik IV ikke blot et, men flere breve, mens han sad i slot i Odense.

De var skrevet på latin og tysk og stilet til henholdsvis kejseren i Kina og til den portugisiske generalguvernør i Macao.

"Gaaab, hvor kedeligt" vil mange måske tænke. Men intet kunne være mere forkert.

- Kongen skrev til kejseren i Kina for at få etableret handelsforbindelser. Det lykkedes, og Asiatisk Compagnie blev oprettet. Det stod for handlen med Kina, og fra da af begyndte danske søfolk at tage luksusvarer og eksotiske ting med hjem, fortæller Niels Bjørn Friis, museumsinspektør hos Odense Bys Museer.

Resten er, for at sammenfatte en lang historie på kort plads, historie. Danske søfolk, heraf rigtig mange fra det fynske område, har i århundrederne efter drevet stor handel med det fjerne, eksotiske land.

Det er nu blevet samlet i udstillingen "Drømmen om Kina", som kan opleves på Møntergården i Odense til og med den 17. februar 2019.

Et maleri fra udstillingen. Foto: Odense Bys museer

- Vi har været rundt på mange forskellige museer og låne genstande. Vi har mange ting fra museerne i Helsingør og Svendborg, men har også været i både Horsens og på Frederiksborg Slotsmuseum for at finde noget, der viser, hvad søfolkene tog med hjem som både varer og souvenirs, siger Niels Bjørn Friis, der selv har en favorit:

- Fra museet i Svendborg har vi lånt en helt fantastisk kåbe, der har tilhørt en mandarin. En mandarin var en højtstående embedsmand i kejserens rige. Dragten er købt af en dansk sømand i 1911, og den indeholder simpelthen så fine detaljer, smiler Niels Bjørn Friis.

For at få udstillingen sat godt i gang har museet sikret sig, at der fredag eftermiddag vil være både kinesisk løvedans og klassisk musik.

- Det er ikke noget, vi plejer at gøre, når vi åbner udstillinger. Men nu prøver vi det, fortæller museumsinspektøren.