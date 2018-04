300 børn fra flere lande på isen i Odense

Weekenden står for mere end 300 børn, ledere og trænere på ishockey i Odense Isstadion. To af de odenseanske spillere tror på en vindende weekend.

Over 300 ishockeyglade børn, stave og en masse vindervilje. Det må være ingredienserne til weekendens ishockeystævne for børn mellem 9 og 11 år i Odense Isstadion.

Der er både børn fra Odense og andre klubber i landet. Men ikke nok med det, så er der også spillere med fra Hviderusland og Norge, når Odense Isstadion er vært til Odense Cup fra den 6. april til den 8. april.

For Karl Hellsten og Louis Porsmose, der begge spille på U-11 holdet i OIK, Odense Ishockey Klub, er weekenden lige, hvad de havde brug for.

- Det er sjovere at spille så mange kampe på en gang og ikke kun én kamp, siger Louis Porsmose til TV 2/ Fyn.

Og netop det, at børnene i weekenden får muligheden for at møde flere hold og andre, end dem som de plejer at spille mod, er i højsæde for den odenseanske ishockeyklub.

- Børnene kan enormt godt lide at spille mod nogen, som de ikke spiller mod hveranden weekend. Det der med at spille mod nogle lidt mere eksotiske navne, det tror jeg, betyder noget for dem og for foreningen, siger Anders Holst, der er ansvarlig for Odense Cup.

- De får nogle nye impulser.

Tror på en sejr

De to unge ishockeyspillere Karl Hellsten og Louis Porsmose indrømmer, at de synes, det er lidt skræmmende at stå og kigge på de hold, der kommer fra Hviderusland. Men de tror på, at de nok skal vinde deres kampe. Når bare de spiller sammen og tror på det - og det gør de.

Ligeså optimistisk og vindersikker er Anders Holst ikke på de odenseanske ishockeyspilleres vegne.

- Jeg tror, vi får det svært. Der er massere af dygtige ishockeyhold med, siger han til TV 2/ Fyn.

Under ishockeystævnet Odense Cup Der spilles der alle-mod-alle i begge rækker, og det giver 64 ishockeykampe spredt udover hele weekenden.

