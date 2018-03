300 nye boliger er på vej til Odense bymidte

Odense bymidte kan se frem til et 28.000 kvadratmeter stort etagebyggeri på den gamle slagterigrund bag Rugårdsvej. Entreprenørvirksomheden A. Enggaard har sammen med pensionsselskabet PKA købt den vestlige del af grunden.

"Boliger, rekreative områder og parkeringsfaciliteter". Sådan lyder entreprenørselskabet A. Enggaards forventninger til den gamle slagterigrund i Odense i en pressemeddelelse.

Entreprenørselskabet har købt den 28.000 kvadratmenter store grund og har planer om at opføre 300 nye boliger fordelt på tre mindre byklynger og to høje bygninger på 14 og 20 etager.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har købt dette attraktive område, og vi ser frem til at påbegynde projektet og dermed bidrage til den byudvikling, der finder sted i Odense i disse år. Det er desuden vores ambition at engagere os endnu mere i byggeprojekter i Odense fremadrettet, da vi ser nogle gode muligheder for at være med til at udvikle byen, fortæller administrerende direktør Asger Enggaard i en pressemeddelelse.

Læs også Bygger 75 nye lejligheder: Særlig målgruppe har førsteret

Det vil binde Odenses centrum sammen

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er positiv over for entrepenørselskabets høje ambitioner med grunden, der ligger i gåafstand til Odense bymidte, banegården og Kongens Have. Han mener, at det vil bidrage positivt til de store byforandringer, der sker i Odense i øjeblikket.

- 300 nye boliger på netop denne grund vil være et vigtigt bidrag til yderligere at binde Odenses centrum nærmere sammen med det havneområde, der også er i rivende udvikling, siger borgmesteren.

I sikre hænder

Det er Odense Projektudviklingsselskab A/S, der har solgt slagterigrunden, og CC Property A/S har formidlet salget. Den administrende direktør i Odense Projektudviklingsselskab A/S, Jens Belling, er fortrøstningsfuld og mener, at grunden i Odense er endt hos kompetente folk, der tidligere har været med i store byudviklingprojekter i både Aalborg og Århus.

- Vi er sikre på, at projektet er i gode hænder, og at vi får et boligområde, der bliver et smukt bidrag til Odense centrum, siger Jens Belling.

Selv ser A. Enggaard frem til at være med til at pryde Odenses byliv, og de er ikke afvisende over for, at der kommer flere lignede projekter i Odense i fremtiden. Den nye lokalplan er blevet behandlet i By- og Kulturudvalget, og selve byggeriet forventes igangsat efter sommerferien.