30.000 tyrekalve skydes hvert år: Louise og Rik lader dem leve

Andekærgård på Tåsinge giver plads til de tyrekalve, der normalt bliver skudt 30.000 af hvert år.

Det 20.200 kvadratmeter store staldanlæg på Tåsinge er ikke kun Fyns største kvægstald. Her er nemlig også gjort plads til tyrekalve, som der normalt bliver skudt ved fødslen.

Jerseykøerne giver den bedste økonomi for landmændene, fordi de får flere penge per liter mælk, og køerne spiser mindre foder end andre racer.

Vi synes, det er frygteligt. Men sådan er verden desværre bare Louise Kool, driftsleder Andekærgård

Men det gælder kun for de køer, der kan producere mælk. For en tyrekalv er der derimod ikke de bedste udsigter for et langt og godt ko-liv. I hvert fald ikke normalt.

Hvert år skydes omkring 30.000 tyrekalve få minutter efter fødslen. Det gør de, fordi der ikke er økonomi i at fede dem op og slagte dem. De penge, som det koster, kan ikke opvejes af den indtægt, som kødet efterfølgende giver.

Vil lade tyrekalvene vokse op

Men for driftsleder Louise Kool og hendes mand, kvægbrugskonsulent Rik Kool, er planen helt anderledes med tyrekalvene.

- Det er en udfordring, at man ikke kan bruge de her tyrekalve, og derfor bliver mange aflivet ved fødslen. Men det bliver ikke ved med at gå, så vi har kigget på fremtiden og sagt, at vi lige så godt bare kan få lavet et system, hvor vi ikke behøver at slå dem ihjel, fortæller driftslederen Rik Kool.

- Vi synes, det er frygteligt. Men sådan er verden desværre bare, tilføjer Louise Kool.

Sammen har ægteparret torsdag indviet deres nye kæmpestald på Andekærgård på Tåsinge. En stald med plads til 1.400 køer.

Den bedste fjerdedel af avlskvierne på Andekærgård bliver insemineret med såkaldt kønsselekteret sæd.

Det er væsentligt dyrere end normal inseminering, men til gengæld sikrer det, at der kun kommer nye hundyr ud af insemineringen.

De resterende 75 procent af gårdens kvæg insemineres med kødkvægssæd. Så bliver kvierne store og flotte slagtekvæg, og tyrekalvene bliver så store, at investeringen i at lade dem vokse op næsten kan løbe rundt.

Læs også Landbruget mangler ungt kød: Camps lokker unge til