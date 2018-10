31-årig stukket med kniv: Forsøgte at overfalde teenager

Lørdag aften var to mænd i et internt opgør i en butik i Vollsmose Torv i bydelen Vollsmose i Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

- De to mænd står inde i en butik, hvor den ene prøver at overfalde den anden, fortæller vagtchefen.

Mændene, som er en 19-årig og en 31-årig, der begge er fra lokalområdet, har ifølge vagtchefen et internt opgør med hinanden. Dog mener politiet ikke, at det er banderalateret.

Stikker overfaldsmand ned

Den 31-årige overfalder den 19-årige, som vælger at trække en kniv frem og stikke hans overfaldsmand.

- Den 31-årige mand bliver ramt af kniven i hånden og i lysken og må en tur på skadestuen, fortæller vagtchefen.

Han skal i løbet af søndag afhøres og bliver nok også sigtet for at have indledt til vold, mens den 19-årige mand stadig er på fri fod.

- Han stak af fra gerningsstedet, og vi leder stadig efter ham, siger Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

