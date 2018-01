31.000 unge bliver spurgt: Må man dele billeder af ekskærestens bryster?

31.000 unge skal fortælle Odense Kommune, hvad de ved om blandt andet hævnporno og deling af nøgenbilleder. Det skal gøre kommunen bedre til at sætte ind over for de unge.

Må man dele billeder af ekskærestens bryster?

Det er én af de mange spørgsmål, som 31.000 unge i alderen 16-24 år bliver spurgt om af Odense Kommune.

Kommunen vil nemlig kortlægge, hvor meget de unge odenseanere egentlig ved om for eksempel hævnporno, deling af nøgenbilleder og profilhacking. De unges svar skal bruges til indsatser i Odense Kommune, som skal gøre de unge mere bevidste om konsekvenserne, inden de trykker på del-knapen i den digitale verden.

- Det er meget vigtigt, at vi hjælper vores børn og unge med at færdes sikkert i den digitale verden. I byrådet har vi besluttet at styrke indsatsen mod cyberkriminalitet i Odense Kommune, og for at vide, hvor vi skal sætte ind, er vi nødt til at få undersøgt de unges holdninger og adfærd, siger Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.

Hvad sker der egentlig hos de unge?

Initiativtageren til indsatsen mod cybercrime i Odense Kommune er byrådsmedlemmet Mark Grossmann (V). Han er ikke i tvivl om, at der er brug for mere viden om de unges tanker og viden om hævnporno og profilhacking.

- Der er et behov for at få afdækket, hvad der egentlig sker i de unges miljøer, når det gælder cybercrimes. Derudover skal vi styrke indsatsen og koordinationen internt i kommunen og i forhold til politiet, siger han.

Det er bureauet WeLearn, der skal hjælpe Odense Kommune med at gøre de unges digitale adfærd sundere ved hjælp af adfærdsdesign.

- Adfærdsdesign er optaget af, hvordan man hjælper mennesker med at træffe gode hensigtsmæssige valg. Det kræver indsigt i, hvorfor unge mennesker gør som de gør, siger Henrik Dresbøll, der er direktør hos WeLearn.

- Når Odense Kommune har fået resultaterne af undersøgelsen, er næste skridt en række indsatser, som handler om at få tydeligjort konsekvenserne af de unges handlinger lige i det øjeblik, hvor de træffer en beslutning om at dele et nøgenbillede, tilføjer han.