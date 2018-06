32-årig kendt skyldig i voldtægtsforsøg, vidnetrusler og hjemmerøveri

En 32-årig mand risikerer ved Retten i Odense forvaring eller en udvisningsdom for en lang række forhold, det skriver Ritzau.

En 32-årig udenlandsk mand har torsdag fået rettens ord for, at han er skyldig i en lang række forbrydelser.

Retten har blandt andet kendt ham skyldig i tre hjemmerøverier, et voldtægtsforsøg, trusler, vidnetrusler og blufærdighedskrænkelser mod fire forskellige kvinder.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Det er Retten i Odense, der behandler sagen. Strafudmålingen ventes senere torsdag.

I alt var manden tiltalt for 16 forhold.

Det er et nævningeting, der behandler sagen. Det betyder, at manden i hvert fald risikerer minimum seks års fængsel.

Fra sagens start har anklagemyndigheden sågar sigtet efter at få manden idømt forvaring.

Forvaring er en tidsubestemt straf, der gives til særligt farlige personer.

Hvis retten ikke mener, at forvaring er på sin plads, skal manden idømmes en hård fængselsstraf med en tilhørende udvisningsdom, lyder påstanden fra anklagemyndigheden.

