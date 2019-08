33-årig anholdt under forsøg på indbrud

Det var et vidne. der mandag aften opdagede, at den 33-årige klokken 22.30 var i gang med at begå indbrud på en adresse til Tværvej i Svendborg. En patrulje blev sendt til stedet, og den 33-årige blev taget på fersk gerning.

Den 33-årige sidder nu i detentionen på Politigården i Odense, og når han er tilstrækkeligt afruset skal han afhøres, for at klarlægge om han skal sigtes for andre forhold end forsøget på indbrud på Tværvej.

- Vi har en mistanke om, at han også står bag en andet tyveri i Svendborg, fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

På Slotsvængevej i Svendborg blev der tidligere på aftenen stjålet en mindre traktor, der senere blev fundet efterladt på Tvedvej.

- Der er ikke langt fra Tvedvej til Tværvej, og vi har en mistanke om, at den 33-årige også står bag tyveriet af den mindre traktor, siger Lars Thede.

Den 33-årige var onsdag i sidste uge årsag til, at en større redningsaktion blev sat i gang ud for Christiansminde Strand ved Svendborg.

Den 33-årige stjal - i noget beruset tilstand - en kajak ved Hotel Christiansminde og sejlede ud på Sundet.

Der blev slået storalarm. Gummibåde fra beredskabet og en helikopter fra Forsvaret deltog i eftersøgningen.

Kajakken blev senere fundet ved Videbyøre Camping, og den 33-årige blev senere på aftenen anholdt på sin bopæl i Svendborg.