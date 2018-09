35-årig tiltalt for fem voldtægter

En 35-årig mand er tiltalt for fem voldtægter af flere kvinder, adskillige tilfælde af grov vold, personfarlig kriminalitet og en lang række andre forhold.

Manden skal torsdag møde op i Retten i Svendborg, hvor retssagen begynder.

Ifølge anklageskriftet har manden ad flere omgange tvunget kvinder til at dyrke sex med ham. Den første af de fem voldtægter fandt sted på et hotel i Berlin i august 2013, hvor manden tildelte kvinden flere lussinger, tog halsgreb på hende, rev hendes tøj af og voldtog hende.

På samme hotel slæbte han kvinden over til et åbentstående vindue på tiende etage, pressede hende ud over kanten og tvang hende til at sige undskyld.

Flere af de efterfølgende voldtægter er foregået i Stenstrup på Sydfyn over en periode på flere år.

Kørte 205 kilometer i timen på Svendborgmotorvejen

I Stenstrup har manden ifølge anklageskriftet også optaget video af et par, der dyrker sex på en privat adresse i den sydfynske by. De havde ikke givet tilladelse til, at han filmede dem.

Den 35-årige mand er også tiltalt for flere tilfælde af hensynsløs kørsel og for at flygte fra politiet. Han har ifølge anklageskriftet kørt 205 kilometer i timen på Svendborgmotorvejen, hvor hastighedsbegrænsningen er 130. Her var han tæt på at køre en politibetjent, der forsøgte at få ham til at standse, ned.

Politiet fangede senere den 35-årige mand, der efterfølgende blev varetægtsfængslet. 27. marts 2018 lykkedes det dog ham at flygte fra Retspsykiatrisk Afdeling på Middelfart Sygehus. Han blev dog fanget igen og har siddet i Odense Arrest.

Den 35-årige mand er tiltalt for i alt 26 forhold. Han nægter sig skyldig i de fem voldtægter. Retssagen er sat til at vare ni dage.