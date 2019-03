3.500 år gamle smykker og våben fundet hemmeligt sted på Fyn

Historien gemmer sig tilsyneladende i jorden. På Østfyn er der i hvert fald gjort et usædvanligt fund af bronzesmykker og våben på et stykke landbrugsjord.

- Der er fundet dele af våben og kvindesmykker fra ældre bronzealder, siger arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer til TV 2/Fyn.

Det vil sige, at fundene stammer fra 1400-1500 år før vores tidsregning og derfor er omkring 3.500 år gamle.

Velbevaret bronzeøkse og bronzespyd

Derudover er der fundet en hel, velbevaret økse samt stykker fra et spyd. Der er også fundet dele af en bælteplade, i stil med den som Egtvedpigen - der levede i bronzealderen omkring år 1370 før vores tidsregning - havde på sig. Alt sammen er lavet af bronze.

- Vi har fundet dele af en stor dolk. Vi skal grave efter for at se, om der ikke ligger mere derude, forklarer arkæologen.

Fakta om bronzealderen Bronzealderen i Danmark dækker perioden 1700 – 500 før vores tidsregning. Fra fjerne egne af Europa kom det nye metal, bronze, som afløste sten og flint. Våben, redskaber og smykker blev nu fremstillet af bronze og guld – metaller, man måtte skaffe via de europæiske forbindelser. Egtvedpigen er en af de mest kendte personer fra bronzealderen. En sommerdag i 1370 før vores tidsregning blev hun begravet i en egekiste, der blev dækket af en gravhøj nær Egtved ved Vejle.

Tingene, der er fundet i muldjorden, er sandsynligvis blevet ofret til guderne for 3.500 år siden. De ældgamle ting i området, der i dag fungerer som landbrugsjord, er formentlig blevet pløjet op af landbrugsmaskiner.

- Det ser ud som om, at mange af de ting er nye. Øksen er helt nystøbt. De har simpelthen ikke brugt den. Tingene har ikke været færdige. De har ikke gjort dem færdige. Den har ikke kunnet fungere som våben, siger Malene Refshauge Beck.

- De er beregnet til de guder, der skal have dem. Det vil vi gerne vide om mere om.

Derfor holdes fundet hemmeligt

Det var almindeligt at ofre våben og smykker til guderne i bronzealderen. Det blev ofte gjort i moser og søer, men også ved et kildevæld, hvor der springer vand op af jorden, som det er tilfældet her.

Fundet blev gjort af to fritidsarkæologer mellem jul og nytår. De har brugt en detektor til at lede efter kulturgenstande i jorden. Findestedet holdes hemmeligt, da arkæologerne skal have mulighed for at undersøge, om der er flere lignende fund.

- Grunden til, at vi ikke offentliggør stedet, er, at vi gerne vil have arbejdsro til at undersøge stedet. Så skal vi nok offentliggøre mere om, hvad vi har fundet, siger Malene Refshauge Beck.

Forsvundne kranier

Samtidig frygter arkæologerne, at interesserede vil tage ud til stedet og stjæle andre unikke fund.

- Det er før set, at kranier er forsvundet fra vores udgravninger, fortæller hun.

Og der er tale om et unikt fund - allerede med de bronzesmykker og bronzevåben, der er fundet i den østfynske jord mellem jul og nytår.

- Der findes andre offerfund, men der går lang tid mellem sådan nogle fund, siger Malene Refshauge Beck.

Arkæologerne vil bruge hele torsdagen på at undersøge landbrugsjorden i området grundigt for at se, hvad der ellers gemmer sig fra bronzealderen.