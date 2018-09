3F anklager underleverandør for løndumping for millioner på Facebook-byggeri

Ifølge Fagbladet 3F er 124 bygningsarbejdere på det prestigefulde Facebook-byggeri i Odense blevet snydt for sammenlagt 7,8 millioner kroner i løn.

Det er 3F Bygningsarbejderne Fyn, der fortæller, at de ansatte i mandskabsfirmaet Errigal, der er tilknyttet byggeriet, er blevet snydt for et millionbeløb i ikke-udbetalt overarbejde, pension og feriepenge.

- Vi har længe fulgt byggeriet af Facebook tæt og fandt på et tidspunkt ud af, at en af de store underleverandører slet ikke indbetalte pension for deres ansatte. Da vi begyndte at grave i det, fandt vi frem til flere ting, der ikke stemte, fortæller Allan Due Pedersen, formand for 3F Bygningsarbejderne Fyn til Fagbladet 3F.

Langstrakt forløb

Helt tilbage i februar fik 3F mistanke om urent trav og afholdt de første faglige møder med totalentreprenøren på hele byggeriet.

Læs også Stjal fra Facebook: Fire bulgarske mænd udvist for kobbertyveri

Allerede dengang bad 3F om at få lønsedler og arbejdstidsopgørelser for de ansatte i Errigal, der arbejder på Facebook-byggeriet.

- Vi begærede et 48-timers møde med virksomheden Ardmac Aps den 2. februar 2018. Ardmac henviste til Errigal, der er et dansk aps med 124 udenlandske ansatte. Errigal var usædvanligt tilbageholdende med at fremskaffe dokumentation for lønninger, fortæller faglig sekretær Christian Foli Jensen i en pressemeddelelse fra 3F.

Formanden for 3F Bygningsarbejderne Fyn kunne hurtigt se, at der var noget uldent ved udbetalingerne.

- Da vi sammenlignede lønnen med arbejdstiden kunne vi tydeligt se, at de var blevet snydt for overarbejdsbetaling i flere måneder. I alt løber det op til 7,8 millioner kroner, siger Allan Due Pedersen.

Ifølge 3F Byggegruppen Fyn har firmaet Errigal selv anerkendt fejlen og at de ikke har betalt de korrekte lønninger til deres folk. Derfor er de nu begyndt at betale pengene tilbage til de ansatte.

Læs også Grøn nyhed: Varme fra Facebook i 2020