3F: Facebook-byggeri i Odense undgår lærlinge

Lige siden Facebook løftede sløret for det kommende datacenter i Odense, har den amerikanske kæmpe brystet sig af at inddrage lokalsamfundet og skaffe jobs til regionen.

Men det kan de unge fynboer med håndværkerdrømme ikke mærke noget til, skriver Fagbladet 3F.

Facebooks mere end 1000 mand store byggeplads er nemlig stort set blottet for lærlinge, og 13 minutter fra det kæmpemæssige byggeri ligger Syddansk Erhvervsskole, hvor mange unge ikke kan få en rigtig praktikplads som f.eks. tømrer, elektriker og bygningsmaler, skriver Fagbladet.

Lokalafdelinger af 3F, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet bekræfter over for Fagbladet, at de ikke har nogen lærlinge på Facebooks byggeplads.

Få elektrikerlærlinge

Kun hos elektrikerne er den lokale formand bekendt med, at der har været nogle ganske få lærlinge på det store byggeri i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense.

- Det drejer sig om to-tre lærlinge. Det er larmende få i forhold til, hvor stor en arbejdsplads der er tale om. Det er et problem, at vi har rigtigt mange unge i skolepraktik, som brændende ønsker sig at komme ud på en rigtig arbejdsplads. Vi havde rigtig gerne set, at firmaerne på Facebooks byggeplads ville hjælpe med den udfordring, siger Erling Jensen, der er formand for både Dansk El-Forbund Fyn og det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen.

Tal fra den lokale erhvervsskole, Syddansk Erhvervsskole, viser, at der lige nu er 139 elever i skolepraktik på håndværksfag, hvor en en byggeplads som Facebooks ville være en oplagt praktikplads. Især blandt tømrer- og elektrikereleverne er der mange i skolepraktik.

73 tømrerelever og 46 elektrikerelever kan således se langt efter en praktikplads på en byggeplads ejet af en af verdens mest værdifulde virksomheder.

Allan Due Pedersen, formand for 3F Bygningsarbejderne Fyn, er skuffet over, at de unge tømrerelever ikke får en chance på Facebooks byggeri.

- Firmaerne på byggepladsen har slet ikke taget nogen lærlinge inden for 3F-byggefagene. Det er under al kritik. Vi vil meget gerne have en aftale, så vi kan få de unge ud i praktik, siger han.

Fagbladet 3F har været i kontakt med Facebooks kommunikationschef for de nordiske lande, Peter Münster.

Han mener, at manglen på lærlinge er et anliggende, der kun vedrører hovedentreprenøren Mace.

Facebook-entreprenør lover løsning

- Det bliver vores datacenter, når det er færdigt, men det er Mace, der har byggepladsen, siger han.

Hos Mace forsikrer Gez Carr, der er ansvarlig for rekruttering og ansættelser, at der fortsat bliver arbejdet på sagen.

- Vi har forhåbentlig en løsning inden jul, siger han.

Gez Carr forklarer videre, at det er svært for underentreprenørerne på byggeriet at tage lærlinge, fordi byggeriet kun strækker sig over to år, mens den traditionelle læretid for en håndværker er på knap fire år.

Den forklaring afviser formand for 3F Bygningsarbejderne Fyn, Allan Due Pedersen, dog.

- Der er rig mulighed for at lave aftaler om kortere forløb med lærlingene, siger han.

Hos Dansk Byggeri vejleder man også arbejdsgiverne i fleksible muligheder for at tage lærlinge.

Nej til Byg til Vækst

TV 2/Fyn har tidligere beskrevet, at Facebook ikke har ønsket at indgå en aftale med Byg til Vækst.

Byg til Vækst, der er en sammenslutning af de ti fynske kommuner, uddannelser inden for byggeriet, jobcentre og byggebranchen, har forgæves forsøgt at overtale amerikanerne til indgå en kontrakt i lighed med de aftaler, som Byg til Vækst har indgået med bl.a. Nyt OUH, Odense Letbane og en lang række store offentlige fynske byggeprojekter.

