3F: Facebook-byggeri tager lærlinge ind

Indtil nu er det kun få, der fået lov til at være lærlinge blandt de flere end 1.000 mand, der arbejder med at bygge Facebooks kommende datacenter i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense. Men det skal være slut nu.

Hvis alt falder på plads, vil byggeriet snart åbne dørene op for flere håndværkerlærlinge.

Det skriver Fagbladet 3F.

Den seneste tid har det store byggeri fået massiv kritik, fordi der ikke er blevet taget særlig mange lærlinge ind i forhold til, hvor mange mand, der egentlig arbejder på stedet. Men det har Syddansk Erhvervsskole gjort noget ved nu.

Skolen er i fuld gang med at indgå en samarbejdsaftale med hovedentreprenøren på det nye datacenter Mace om at sikre flere praktikpladser til skolens elever.

- Vi har haft forhandlinger med Mace, og det betyder, at vi kan gå videre med vores aftale om at få lærlinge ud på Facebooks byggeri, bekræfter virksomhedskonsulent på Syddansk Erhvervsskole Michael Ejlskov Hesselhof over for Fagbladet 3F.

Problemer løst

Under forhandlingerne mellem Mace og Syddansk Erhvervsskole har en af problematikerne været, at ovedentreprenøren ikke ville stille en bankgaranti for lønnen til de kommende lærlinge.

Men det er nu også løst, skriver Fagbladet 3F.

- Mace vil gerne stille en økonomisk garanti nu, siger Michael Ejlskov Hesselhof.

Dermed kommer Syddansk Erhvervsskole til at være lønningskontor og tage sig af administration af pension, feriepenge med mere for de udenlandske firmaer, der skal ansætte skolens elever.