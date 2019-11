Efter sag om løndumping: 3F forfølger bagmands firmaer

Fagforeningen 3F har iværksat faglige konflikter imod 12 polskejede selskaber med tilknytning til PF Gruppen. Alle 12 selskaber er registreret på Bregnebjergvej nær Glamsbjerg på Fyn. Målet med konflikten er for 3F ordnede løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne under de 12 virksomheder.

Det skriver Fagbladet 3F.

Sagen begyndte at rulle 12. november, da 20 faglige folk med relation til 3F demonstrerede imod løndumping på Møllegårdens Planteskole ved Ringe.

Ifølge 3F Østfyn arbejder 40 polske medarbejdere for 70-75 kroner i timen på den midtfynske planteskole.

Det er dog ikke planteskolen, som i øvrigt er eksperter i flotte hække, der betaler lønnen for de fynske medarbejdere, men vikarbureauet 2TL IVS, der er en del af den polskejede PF Gruppen, der altså har base i Glamsbjerg.

3F valgte derfor i sidste uge at konflikte mod vikarbureauet og dem, der benytter vikarbureauet, som har kunder over hele landet. Møllegårdens Planteskole skiftede ifølge 3F i forbindelse med demonstrationen det konfliktramte entreprenørfirma uden overenskomst ud med et lignende konfliktramt entreprenørfirma med samme bagmand.

- Grov løndumping

Nu har 3F så taget skridtet videre og har igangsat eller varslet konflikt mod alle bagmandens 12 selskaber.

- Vi har fået henvendelser fra flere medlemmer, som klager over deres løn og føler sig udnyttet af PF Gruppen. Vi har også fået henvendelser fra virksomheder, som klager over lave lønninger hos PF Gruppen. Der er helt klart tale om grov løndumping, siger Morten Fischer-Nielsen, forhandlingssekretær hos Den Grønne Gruppe i 3F, til fagbladet3f.dk.

- Vores mål med konflikterne er at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne hos firmaerne under PF Gruppen. Samt sikre en lige konkurrence mellem virksomheder på det grønne område i Danmark, siger han.

Kvinde fyret

Den midtfynske planteskole har tidligere været medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A og er stadig omfattet af den overenskomst, der er indgået med 3F, men som ikke er opdateret siden 2013.

Ifølge 3F burde lønnen for de polske arbejdere være 143 kroner i timen.

I alt organiserer fagforeningen ifølge Tonny Fejerskov, der er formand for 3F Østfyn, nu ti af planteskolens polakker. Én af dem blev fyret af vikarbureauet for nylig på grund af hendes medlemskab af fagforeningen, oplyser 3F.

Den 28-årige kvinde arbejdede via et underselskaberne - Goskov ApS - hos Møllegårdens Planteskole.

TV 2/Fyn har tirsdag kontaktet ejeren af Møllegårdens Planteskole, Lars P. Strarup, og bagmanden bag de 12 selskaber, Przemyslaw Teclaw, med tilbud om et interview, men de har ikke reageret på henvendelserne.