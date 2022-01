Formands bedrag til debat: - Hvis han kan lyve for konen, kan han også lyve for os

Det har skabt usikkerhed både internt og blandt medlemmerne.

- Hvis han kan lyve for konen, så kan han også lyve for os, så det er ikke et godt signal, han sender, siger Kasper Jørgensen, tømrer hos Guldfelt AS.

Men tirsdag får Per Christensen mulighed for at fremlægge sin side af sagen, og den vil de fynske formænd gerne høre, før de afsiger dom.

- Jeg forventer at få en redegørelse fra forbundsformanden, og så må det være ud fra det, vi handler, Flemming Elnegaard.



Samme melding lyder fra en formand i Odense Charlotte Vincent Petersen.



Mangel på anstændighed, moral og etik

Flemming Ibsen, professor emeritus på Aalborg Universitet med ekspertise i arbejdsmarkedet, ser det som et alvorligt bedrag.



- Almindeligt utroskab hører privatlivet til, men her er der tale om et dobbeltliv, hvor en formand for 3F har overtrådt en masse regler for anstændighed, moral og etik og har løjet i så ekstraordinært et omfang, at man ikke kan lade det ligge, siger han til Ritzau.