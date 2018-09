Dømt for hjælp til selvmord: 40 dages betinget fængsel til fynsk læge

De fynske læger Svend Lings og Frits Schjøtt er onsdag blevet dømt for medvirken til selvmord.

Ventetiden er ovre for de fynske læger Svend Lings og Frits Schjøtt.

Straffelovens § 240 Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Retten i Svendborg har her onsdag eftermiddag afsagt dom i sagen, hvor de er tiltalt for at medvirke til selvmord.

Svend Lings har fået 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord.

Frits Schjøtt, der også var tiltalt i sagen, har fået 14 dages betinget fængsel.

Helt ude i hampen

Anklager Kirsten Flummer fra Fyns Politi var gået efter minimum 12 måneders fængsel til Svend Lings, der var tiltalt for tre forhold og minimum fire måneders fængsel til Frits Schjøtt, der var tiltalt i et enkelt forhold.

Straffe, som begge læger, efter den sidste retsdag, kaldte for helt ude i hampen.

- 12 måneder! Det er helt ude i hampen, sådan bliver det ikke, sagde Svend Lings.

- Det er fuldstændig ude i hampen, det kan jeg slet ikke forestille mig, lød det fra Frits Schjøtt.

Svend Lings nægter sig skyldig

Svend Lings har under hele retssagen nægtet sig skyldig i de forhold, han er tiltalt for. Han har skrevet en såkaldt selvmordsmanual, som - ganske lovligt - ligger på nettet.

- Jeg har kun gentaget den vejledning på e-mail og pr. telefon. Jeg kan ikke se, at jeg har brudt loven, sagde Svend Lings efter det sidste retsmøde den 19. september.

Frits Schjøtt har erkendt det ene forhold, han er tiltalt for.

Artiklen opdateres...