Område solgt for 10,2 millioner: 40 parcelhuse på vej i Tankefuld

På det, der nu mest af alt er en mark på 4,4 hektar, skal snart være 40 nye parcelhuse i den nordlige del af Tankefuld.

Svendborg Kommune har godkendt salget af det såkaldte delområde D2 i Tankefuld, der er blevet købt af den sjællandske erhvervsmand Kaj Holm. Han har købt området for 10,2 millioner kroner, og en del af købsaftalen er, at mindst en tredjedel af området skal være klar til bebyggelse inden for to år.

Læs også Debatmøde: Bæredygtig bydel - ambitiøst eller fejlskud?

- Vi ser frem til det kommende samarbejde med bygherren, og glæder os over, at området bliver det boligområde, det var tænkt som. Ligesom vi får en ny bydel med et varieret udbud af boliger, så vi får mulighed for at trække nye borgere til Svendborg, og på den måde også få nye skatteydere , siger erhvervschef Søren Bach-Hansen i en pressemeddelelse.

Salgspris steget med 82 procent

Hver af de 44.000 kvadratmeter har kostet 231 kroner, og det er over 100 kroner mere per kvadratmeter, end Svendborg Kommune gav ved købet af området i 2008. Dengang var kvadratmeterprisen 127 kroner.

Derfor sælger Svendborg Kommune grunden til en pris, der er 82 procent højere end det, kommunen selv betalte.

Læs også EL: Sæt solceller på Tankefuld

Borgmester Bo Hansen (S), glæder sig over salget.

- Snart vil vi kunne se de første parcelhuse blive sat i gang på det nye byggefelt. Samtidig har investorer vist stor interesse for at købe de såkaldte Cottaslow-grunde i Tankefund. Så i løbet af de kommende år vil vi opleve, at området tager form som et nyt boligområde i Svendborg. Nøjagtig som det var meningen, da vi i sin tid købte jorden, siger borgmesteren.

Også køber Kaj Holm er glad for handlen.

- Jeg har en god fornemmelse i maven. Det er spændende område, og især efter at lokalplanen for området er ændret, er det min forventning, at vi får solgt grundene. Allerede i næste uge går ejendomsmæglerfirmaet Nordicals, - det tidligere Nybolig - Svendborg, i gang med salget. Herudover har vi en aftale med byggefirmaet Flexbolig i Skårup, om at de vil opføre et prøvehus på en af grundene, fortæller Kaj Holm.

Læs også Fynske betjente i råb om hjælp: - Alle afdelinger er voldsomt trængte