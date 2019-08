Underleverandør fejlede: 400 meter letbane revet op

Nogle af skinnerne var lagt, og alt så ud til at køre efter planen. Men en underleverandør til Comsa, som har ansvaret for sporarbejdet, kunne ikke dokumentere, at alt var lavet efter bogen. Derfor er 400 meter af Letbanen nu revet op, og alt skal bygges op fra bunden igen. Det bekræfter Odense Letbanes direktør, Mogens Hagelskær, over for TV 2/Fyn.

- Det er selvfølgelig dødærgeligt, når vi opdager, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at dét arbejde, der er lavet, har en ordentlig kvalitet, siger den administrerende direktør, inden han forklarer forløbet.

- I Comsas egen kvalitetskontrol opdager de, at de ikke kan dokumentere, at det stabilgrus, der er lagt under beton og skinner, er stampet tilstrækkeligt, og at der er lagt tilstrækkeligt med lag på. Vi (Odense Letbane, red.) gav herefter Comsa et par måneder til at fremskaffe dokumentation. Det kunne de ikke, og så vælger de selv at fjerne beton og skinner, og nu laver de det hele om.

Tidsplanen holder

Det er strækningen, som løber gennem byggepladsen ved Nyt OUH i det sydlige Odense, der nu skal laves om. Det er hér, at Odense Letbane skal lave de første testkørslers med deres Letbanetog. Det skal efter planen ske i starten af det 2020, og ifølge Mogens Hagelskær skal de opbrudte skinner nok komme på plads i løbet af efteråret.

- Comsa har fremsendt en plan til os, der forsikrer os om, at de bliver klar til de tests, der skal laves. Det betyder selvfølgelig, at der skal laves noget ekstra arbejde, og den tid, der er gået, kommer ikke igen. Så der skal flere folk på, og så skal de igang med at få støbt og lagt skinner igen, siger Mogens Hagelskær.

Comsa slipper uden straf

Regningen for ekstraarbejdet ender hos Comsa.

- Det er en sag, som Comsa må håndtere. Vi har tillid til, at de gør det, og de må selv finde økonomien til det, inden for den kontrakt vi har med dem, siger Mogens Hagelskær.

Men så længe, at skinnerne er på plads, inden der skal laves tests af Letbane-togene, så bliver de spanske entrepønerer ikke straffet mere i form af bøder, fortæller direktøren.

- Eftersom at de har vist, at vi kan komme til at lave tests på den planlagte tid, er der ikke nogen grund til at bringe kontrakten med Comsa i spil.