40.000 danskere skal løbe med kronprinsen: Tilmeld dig her

Kronprins Frederik skal fejre sin fødselsdag sammen med over 40.000 danskere i de fem største byer. Se, hvordan du kommer med.

Royal Run er løbet, hvor Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik fejrer sin 50 års fødselsdag den 21. maj 2018, ved at løbe sammen med danskerne i landets fem største byer. Over 40.000 danskere har allerede tilmeldt sig, hvilket ifølge Dansk Atletik Forbunds direktør, Jakob Larsen, er ganske usædvanligt.

- Med udgangspunkt i det normale mønster for tilmelding til store løbsarrangementer har jeg ikke set tilsvarende siden VM Halvmaraton i København i 2014. Dengang var den samlede kapacitet 30.000 løbere, hvilket vi jo har passeret for længst. Så jeg synes, at der er rigtigt meget, som peger mod en ekstraordinær dag den 21. maj, siger han.

Stadig ledige pladser

I Odense har 3415 deltagere allerede tilmeldt sig. Og der er stadig plads til flere, da kapaciteten er 10.000 deltagere. Du kan tilmelde dig lige her.

Det er både muligt at vælge en 10 kilometer eller den såkaldte One mile-distance (1.609 kilometer), der både kan gennemføres i gang, som kørestolsbruger, med barnevogn, og så er børn også mere end velkomne.

Læs også Royal Run slår Eventyrløbets rekord

- At vi valgte mile distancen var ikke en tilfældighed. Vi ønskede at gå imod strømmen med længere og længere løb for at tilbyde en aktivitet uden krav om stor investering af tid i træning. Kort sagt skal det være muligt for alle at være med på dagen. Med en usædvanlig stor tilmelding af førstegangsløbere ser det ud til at være en succes, siger Jakob Larsen.

Læs mere om eventen på royalrun.dk og på www.facebook.com/royalrundanmark.