41 tons udstilling droppes: - Det bliver et dødt museum

Den 104 år gamle trykmaskine roterer endnu. Men når Mediemuseet i 2019 skal lukke ned og flyttes, kommer den 23 tons tunge rotationspresse ikke med. Den ender på et lager sammen med resten af maskinerne, som i dag står på 3. sal i Brandts i Odense i udstillingen på Mediemuseet.

- Alle kan jo se, at når den her maskine bliver pillet ned og sat i en kælder, så ruster den op. For os som fagmennesker vil det være synd og skam, siger Dennis Andersen, der er pensioneret litografisk trykker og frivillig hos Mediemuseet.

Han og de 21 andre frivillige kommer gæsterne heller ikke til at møde længere, når museet flytter.

I dag er de en del af udstillingen, når de i dele af åbningstiden demonstrerer de forskellige håndværk og fortæller om maskinerne i de arbejdende værksteder.

Men med flytningen skæres værkstederne væk fra udstillingen, fordi der ikke er plads i de nye lokaler. Det oplyser Odense Bys Museer, som Mediemuseet hører ind under.

- Jeg er bange for, at det bliver lidt et dødt museum, siger Flemming Dupont Andersen. Han er pensioneret bogbinder og har siden 2003 og været frivillig hos Mediemuseet.

Årsagen til flytningen er planerne om en ombygning af Brandts. De frivillige på Mediemuseet er kede af, at der ikke er plads til de arbejdende værksteder og de store maskiner i de nye lokaler hos Møntergården, som Odense Kommune har valgt at flytte museet til.

- Vi kan jo simpelthen ikke forstå, at man ikke kan finde nogle andre lokaler til os, siger Dennis Andersen, frivillig hos Mediemuseet.

Ærgerlig over at donationer skal på lager

Det er ikke kun de frivillige på museet, der ærgrer sig over beslutningen. Mediemuseet har gennem tiden fået mange donationer i form af materialer og maskiner, blandt andet fra Berlingske.

Martin Frøland har i sin tidligere stilling som produktionschef hos Berlingske været med til at overdrage Mediemuseet en række materialer og redskaber fra Berlingske. Senest i foråret 2017.

- Jeg står med en følelse af, at tingene ikke bliver brugt på den måde, som det var tænkt, siger Martin Frøland.

For tunge maskiner og for få kroner

Odense Kommune har i forbindelse med beslutningen set på mulige lokaliteter - både kommunale og private. Men man har ikke fundet lokaler, der kan rumme maskinerne til en pris, der passer ind i budgettet.

Værkstedernes pladsbehov Gulvet under rotationspressen fra Flensborg Avis skal kunne bære over 23 ton.

Resten af værkstederne vejer samlet mere end 18 ton.

Samlet er der behov for 240 kvadratmeter til papir-, bogbinder-, sætteri- og trykkeriværkstederne.

- Set i forhold til Mediemuseets krav til lokaler og den gældende økonomi, der er til rådighed, har det ikke været muligt at finde nogle lokationer, der har kunnet passe til de forhold, siger chef for Kultur og Fritid i Odense Kommune, Martin Petersen.

Men skulle der dukke en privatperson eller et firma op, som har pengene til at betale huslejen for lokaler, der kan rumme maskinerne, vil chefen for Kultur og Fritid i Odense Kommune ikke afvise, at det kunne være en mulighed.

Det ville falde i god jord hos de frivillige på museet.

- Vi håber stadigvæk på, at der kommer en eller anden med en pose penge eller en bygning, hvor vi kan flytte hen, siger Dennis Andersen, frivillig på Mediemuseet.