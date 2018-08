43-årig tændte af i varmen: Slog ældre kvinde i ansigtet

Aggressiv mand gik amok i 7-Eleven i Odense Banegård Center og smed med pastasalat og slog ældre kvinde.

En af Odenses socialt udsatte kunne ikke styre temperamentet, da han efter al sandsynlighed følte sig dårligt behandlet i 7-Eleven i Odense Banegård Center.

Den 43-årige blev så sur, at han først kastede en pakke pastasalat efter kvindelig ekspedient, som måtte undvige for ikke at blive ramt.

Derefter gik det ud over en ældre kvinde i butikken. Hende slog han i ansigtet.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, kom den ældre dame alvorligt til skade, ligesom ekspedienten slap for skrammer.

Til gengæld blev manden uden problemer fundet og anholdt. Ved politiets ankomst til banegården kunne vagter nemlig udpege manden, som fortsat opholdt sig i bygingen og var både højtråbende og aggressiv.

Manden blev sigtet for vold og taget med på politigården. Herfra er han blevet løsladt med en sigtelse efter den milde voldsparagraf og en besked om, at der venter et retsligt efterspil.

