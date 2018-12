Dobbeltdrab på Helnæs: 43-årig drabsmand fængsles på psykiatrisk afdeling

En 43-årig mand blev kort før klokken 14.30 mandag i Retten I Odense varetægtsfængslet frem til 7. januar.

Manden var fremstillet i grundlovsforhør for søndagens dobbeltdrab på den 74-årige Hannelore Elisabeth Bess og den 37-årig Benjamin Bonde Nielsen.

Anklageren anmodede om, at der bliver lavet en mentalundersøgelse, hvilket forsvareren ikke gjorde indsigelse imod.

Undervejs i grundslovforhøret fortalte den 43-årige i detaljer om, hvordan han stak den 37-årige mellem 2. og 3. ryghvirvel i nakken, og at han stak ham i alt 15 gange.

Han fortalte også, at han stak den ældre kvinde i halsen og hovedet. Herefter blev hun stukket i låret, så hun ikke skulle løbe efter ham.

Frygtede frømænd fra havet

Den 43-årige tilføjede, at han har været lejesoldat og derfor ved han, hvordan han skal stikke for at slå ihjel. Han sagde også, at han stak den ældre kvinde ved en fejl, fordi han troede, at det var en fjende, der angreb ham.

Under forhøret kom det også frem, at den 43-årige efter knivstikkeriet stak af fra stedet og løb mod den nærliggende strand. Under flugten så han hele tiden fjender. Han var eksempelvis bange for, at der kunne komme en frømand op, mens han stod ved vandet, fortalte den 43-årige i retten.

Anholdt i boxershorts

Da den 43-årige blev anholdt af politiet, var han kun iført boxershorts og havde blod på hænderne og i ansigtet.

Da anklageren mente, at den sigtede fremtrådte "mentalt uligevægtigt" advarede han om, at den 43-årige blev varetægtsfængslet, fordi der er risiko for gentagelse. Anklageren ønskede den 43-årige varetægtsfængslet i surrogat på Psykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor er plads til den sigtede.

Og det ønske efterkom Retten i Odense. Den sigtede fængsles dermed i surrogat på psykiatrisk afdeling.

Ifølge lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert, var den 43-årige ikke i behandling, da han søndag formentlig dræbte de to.

Det fortæller han til TV 2/Fyn. Anders Meinert ønsker dog ikke, at udtale sig om hvorvidt gerningsmanden tidligere har været i psykiatrisk behandling i regionen.

