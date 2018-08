45 bøder om dagen: Så meget tjener din kommune på parkering

Fire fynske kommuner har i 2017 tjent mere end 24 millioner kroner på parkering.

Hver dag finder 45 fynboer i snit en gul parkeringsafgift i forruden af bilen udstukket af en parkeringsvagt ansat i en fynsk kommune.

Fire ud af ti fynske kommuner - Middelfart, Nordfyn, Odense og Svendborg - har kommunal parkeringskontrol. Odense og Svendborg har derudover også kommunal betalingsparkering, og samlet set har de fire kommuner i 2017 tjent 24.328.477 kroner på parkerede biler.

Det viser tal, interesseorganisationen FDM har trukket fra alle landets kommuner.

De øvrige kommuner på Fyn samt Langeland og Ærø har ikke kommunal parkeringskontrol i form af blåklædte vagter, der med blok og papir holder øje med, om bilister har betalt for deres parkering eller holder lovligt parkeret.

Det betyder dog ikke, at du uden fare for en gul lap i forruden kan smide bilen hvor som helst. Der kan nemlig være privat betalingsparkering, ligesom politiet kan udstede bøder for ulovlig parkering.

Det tjener kommunerne

FDM's undersøgelse afslører, at stigningen i kommunernes parkeringsindtægter er markant større fra 2016 til 2017, end den plejer at være.

Kommune Antal afgifter Bruttoindtægter parkeringskontrol Bruttoindtægter betalingsparkering Samlet indtægt Middelfart Kommune 1450 740.150 0 740.150 Nordfyns Kommune 51 27.540 0 27.540 Odense Kommune 12145 4.766.772 12.546.793 17.313.565 Svendborg Kommune 2888 1.547.808 4.699.413 6.247.221

Det kan der være to årsager til, mener juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange. Én af årsagerne skal findes langt fra Fyn.

- Det kan både skyldes, at vi har fået flere biler, og at priserne kan være sat op flere steder. Men den overvejende årsag er formentligt, at Københavns Kommune i marts sidste år udvidede zonen med betalingsparkering til også at omfatte Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro og Valby, siger Dennis Lange i en pressemeddelelse.

Vil have priserne sænket

I alt har landets 73 kommuner med enten betalingsparkering og/eller parkeringskontrol skrabet 925 millioner kroner ind sidste år.

Det får FDM til at appellere til kommunerne om at sænke priserne.

- Med de store stigninger i indtægterne, kan kommunerne jo spørge sig selv, om det ikke er tid til at se på priserne og eventuelt sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt, siger Dennis Lange.

Med sine 12.145 afgifter er Odense den femte mest flittige kommune med bødeblokken.

