45 grise aflives efter uheld som lukkede Storebæltsbroen

Der er lange kødannelser over broen, efter en lastbil med 251 grise væltede onsdag morgen.

Adskillige grise har måttet lade livet efter en ulykke, hvor en stor grisetransport væltede og spærrede for al trafik på Storebæltsbroen onsdag formiddag.

Nogle af dyrene har været klemt fast, mens andre blot slap fri af vognen uden at få skader.

Dyrlæger er ankommet til ulykkesstedet for at vurdere grisenes tilstand, fortæller Ove Christoffersen, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lollands-Falsters Politi.

- 45 grise er blevet aflivet på stedet, fordi de var kommet til skade ved uheldet. De andre 216 grise er kørt levende til nedslagtning, siger vagtchefen.

Storebæltsbroen er genåbnet i østgående retning mod Sjælland efter uheldet. Vestmotorvejen E20 er dog spærret i østgående retning ved afkørslen mod Korsør.

Der er længere køer, da bilisterne kun drypvist kan køre over Storebæltsbroen. Der må derfor forventes længere rejsetid, fortæller Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Vi lukker bilisterne over Storebæltsbroen sætvis, fordi de alle skal køre en omkørselsrute for at komme over. Bilisterne kan køre ind ved Korsør, siger hun.

I vestgående retning er der ingen problemer med trafikken, som kører som normalt, oplyser Vejdirektoratet.

Afkørslen mod Korsør, hvor lastbilen væltede, forventes tidligst at åbne igen klokken 13.00 onsdag, oplyser Vejdirektoratet.

- De sidste levende grise er kørt derfra, men de sidste døde grise skal køres væk nu. Jeg tror bilen er lige ved at være der. Til sidst skal vi have lastbilen kørt væk, siger Brit Osted Nielsen ved middagstid onsdag.

Chaufføren, som kørte med de 251 grise, er ikke kommet til skade. Han er kørt til sygehuset for at blive undersøgt, oplyser Ove Christoffersen.

30 mand fra beredskabsstyrelsen ankom til vejen med redningscontainere og transportbiler for at indfange de mange grise. Det oplyste Beredskabsstyrelsen Sjælland på Twitter onsdag formiddag.