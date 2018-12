46 indbrud på Fyn juleaften – og antallet vil stige yderligere

Juletiden er normalt højsæson for indbrudstyvene, og denne jul er ingen undtagelse. Faktisk har der endda været usædvanligt mange indbrud i år, fortæller Fyns Politi.

- Fra midnat natten mellem den 23. og den 24. og så indtil her tirsdag formiddag har der været 46 anmeldelser om indbrud på Fyn. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var sidste år, men det lyder af mange, siger Torben Jakobsen, vagtchef ved Fyns Politi.

De mange indbrud er spredt ud over hele Fyn. Der har været 25 i Odense, fire i Svendborg, fire i Faaborg-Midtfyn, fem i Assens, to i Middelfart, to i Kerteminde, tre i Nyborg og et i Nordfyn.

- Det lyder lidt overvældende, medgiver vagtchefen.

- Men dem har vi så forsøgt at håndtere løbende efter bedste evne.

To anholdt

Politiet har anholdt to af de formodede gerningsmænd allerede. En af dem blev anholdt på fersk gerning, da han var midt i et indbrud i et pizzeria på Sdr. Boulevard i Odense.

- Han stod stadig derinde med tyvekosterne i hånden, da vi kom. Så han sidder her på politigården, og så skal vi vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen, siger Torben Jakobsen.

Det samme gør sig gældende for en 19-årig mand, der blev anholdt på Vestfyn natten til første juledag. Politiet modtog en anmeldelse om, at der i et fjernlager stod nogle ting, som ikke burde stå der, ligesom en mand, der ikke kom fra området, var set flere gange.

Da politiet kørte ud til laden, der ligger ved Ebberup, var manden der stadig. Inde i laden var der en masser designermøbler, stoler, lamper og lignende.

- Manden kunne ikke rigtig redegøre for det, så han er nu anholdt og sidder her. Vi tror, det er tyvekoster, siger Torben Jakobsen.

Vagtchefen fortæller, at der allerede er kommet yderligere anmeldelser om indbrud, og han regner med, at antallet vil stige i løbet af første juledag.

- Der kommer flere i løbet af dagen, efterhånden som folk kommer hjem fra julebesøg, siger Torben Jakobsen.

