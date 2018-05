48-årig tiltalt for flere voldtægter af nevø, niece og deres venner

Efter et tip fra udlandet blev en mand i januar anholdt for flere grove seksuelle overgreb mod blandt andre sin nevø og niece.

En 48-årig mand fra Vestfyn er tiltalt for adskillige tilfælde af voldtægter og seksuelle overgreb mod sin nevø, niece og deres venner.

Manden blev anholdt i starten af januar i år, efter at Fyns Politi fik et tip fra udlandet. En af de mindreårige havde i et chatforum på internettet fortalt om overgrebene, og det fik manden i chatforummet til at rette henvendelse til Fyns Politi.

Herefter blev manden anholdt, og siden 18. januar har han siddet varetægtsfængslet.

- Vi har efterfølgende videoafhørt en række drenge og piger, og det er deres forklaringer, der gør, at vi nu sigter ham for blandt andet voldtægt og andet seksuelt forhold med børn under 12 år, siger anklager hos Fyns Politi Stephanie Elisabeth Pedersen.

Overgreb gennem ti år

Overgrebene fandt sted i perioden fra juli 2007 til juli 2017 på blandt andet mandens bopæl i Aarup og flere andre steder på Vestfyn.

Ofrene var i flere tilfælde mandens nevø og niece. Blandt andet er manden sigtet for at have haft analt samleje, oralsex, gensidig onani og seksuelle berøringer med en nevø. Nogle af overgrebene fandt sted, da nevøen var fem år og blev over en tiårig periode grovere og grovere.

Meget grov sag

En niece blev, fra hun var ni år, udsat andre seksuelle overgreb end samleje blandt andet berøring af kønsorganerne.

Derudover er manden sigtet for overgreb mod fem-seks af nevøens og niecens bekendte. Han har blandt andet udsat drenge og piger i alderen fra 10-15 år for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser, berøringer af kønsorganerne og forsøg på oralsex.

- Det er en meget grov sag, og der er flere grove forhold, siger Stephanie Elisabeth Pedersen.

Sagen begyndte som en nævningesag ved Retten i Odense fredag. Børnene, der er under 15 år er alle blevet videoafhørt, men nogle af ofrene er i dag over 15 år og skal derfor vidne i retten.

Alle afhøringerne af børnene og videoafhøringerne vil foregå for lukkede døre i retten. Manden nægter sig skyldig i alle forhold.

Der ventes at falde dom i sagen 24. maj. Strafferammen er op til 12 års fængsel, men Anklagemyndigheden ønsker endnu ikke at fortælle, hvilken straf den går efter.