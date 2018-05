49-årig voldsomt skadet: Gaffeltruck tabte lad fra lastbil

En 49-årig mand fra Nyborg fik blandt andet brud på brystkassen, bækkenet og rygsøjlen, da et lad fra en lastbil faldt ned over ham.

En 49-årig mand fra Nyborg kom slemt til skade tirsdag morgen, da et demonteret lad til en lastbil faldt ned over ham.

Ulykken skete på Lyøvej i Nyborg, hvor den tilskadekomne og en kollega var ved at flytte ladet med en truck.

Ifølge Fyns Politi gik den 49-årige ved siden af trucken og holdt ved ladet, som gled af gaflerne og faldt ned over ham.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg, oplyser til TV 2/Fyn, at manden lå med hele kroppen under ladet, som vejer i nærheden af et ton.

- Han er alvorligt skadet og gled ind og ud af bevidsthed, da vi var på stedet, siger Lars Fredensborg.

Den 49-årige har brud adskillige steder på kroppen - blandt andet har han brud på brystkassen, bækkenet og rygsøjlen.

Sagen er overgivet til Arbejdstilsynet, som skal undersøge om reglerne er blevet overholdt.

Tredje alvolige arbejdsulykke i maj

Det er den tredje alvolige arbejdsulykke på Fyn i maj.

1. maj blev en 27-årig mand fra Odense klemt ihjel af en robot på Borring Plast i Tommerup Stationsby, og for bare fire dage siden mistede en 18-årig mand fra Vestfyn livet i en arbejdsulykke.

Den 18-årige arbejdede i Nørre Aaby, hvor han var i gang med at afmontere en el-motor, da en metalhylde rev sig løs og ramte ham i hovedet.

