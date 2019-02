Bad politiet om fartkontrol: 50 bilister snuppet på to timer

På opfordring fra en borger har Fyns Politi mandag formiddag parkeret en fotovogn på Svendborgvej 83 i Odense.

Efter blot to timer har vognen målt 50 bilister til at køre for stærkt.

Læs også Bilist kørte 166 kilometer i timen på landevej

- Det er ret voldsomt derude. Der er mange, der er røget i. Jeg synes, 50 bilister på to timer er mange, siger politikommissær Preben Ingemansen, der er chef for Fyns Politis færdselsafdeling.

Dobbelt bødestraf

På grund af vejarbejde i krydset Svendborgvej/Hjallesegade/Hestehaven er hastigheden i området sat ned til 40 kilometer i timen fra de normale 60. Samtidig er der grundet vejarbejdet dobbelt bødestraf. Det betyder, at kørekortet fratages betinget, hvis bilisten kører 57 kilometer i timen eller mere.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvor mange af de 50, der står til at miste kørekortet.

Læs også Bilist kørte 130 kilometer i timen - måtte køre 50

- Man skal forstå, at 40 kilometer i timen ikke er ret stærkt, men det er stærkt for dem, der arbejder derude, siger Preben Ingemansen.

Fyns Politi skriver på Twitter, at fotovognen holder på Svendborgvej indtil klokken 14, men fartkontrollen kan ifølge politikommissæren forlænges.

- Hvis vi ikke får hastigheden ned, er vi nødt til at blive derude eller komme igen meget snart. Det er vi nødt til, når det er så voldsomt, siger Preben Ingemansen.

Bestil en betjent

Politikommissæren fortæller til TV 2/Fyn, at man har valgt at imødekomme borgerens anmodning om fartkontrol, fordi der i øjeblikket er vejarbejdet i området.

- Vejarbejde i sig selv, synes vi, er vigtigt at komme ud til. Det er en arbejdsplads for nogle mennesker, så vi prioriterer generelt vejarbejde højt, siger han.

Anmodningen fra borgeren er kommet gennem tjenesten Bestil en betjent, og chefen for færdselsafdelingen vurderer, at politiet imødekommer to tredjedele af henvendelserne.

Læs også Fartkontrol: Næsten hver anden kørte for stærkt i morgentimerne