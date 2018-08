50 nye stillinger slået op i Middelfart

Gældsstyrelsen har fredag slået 50 nye stillinger op til hovedsædet i Middelfart.

Hvis du er ledig eller ønsker at skifte job, er der nu gode muligheder i Middelfart.

Gældsstyrelsen i Middelfart har slået 50 nye stillinger op, og de nye medarbejdere kan søge inden for et bredt fagligt og uddannelsesmæssigt felt, oplyser styrelsen.

- Vi har først og fremmest fokus på faglighed og menneskelige egenskaber. Når vi arbejder med inddrivelse, står vi ofte over for mennesker, der er havnet i en økonomisk svær situation. Derfor er det vigtigt, at vores kommende medarbejdere er i stand til at etablere en konstruktiv dialog med borgerne baseret på gensidig respekt, tillid og forståelse, siger Ulrik Pedersen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.

Det skal de nye ansatte lave

De nye medarbejdere vil komme til at håndtere mange forskellige opgaver - som blandt andet sagsbehandling på inddrivelsesopgaver, retskraftsvurdering af de forskellige krav, som Gældsstyrelsen skal inddrive, håndtering af henvendelser via telefon og e-mail samt bogføring af indbetalinger.

Gældsstyrelsen er etableret under Skatteministeriet og har hovedsæde i Middelfart. Derudover er der lokationer seks steder i landet.

Gældsstyrelsen vil i 2021 bestå af omkring 1.500 medarbejdere. 1. august er der 229 medarbejdere ansat i Gældsstyrelsens afdelinger i Middelfart.

Antallet af medarbejdere forventes at stige til 360 inden nytår. De nye arbejdspladser i Middelfart opstår i kølvvandet på regeringens planer om at flytte statslige arbejdspladser væk fra København.