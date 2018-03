500 kroner for et kilo: Landets første danske kartofler er fynske

I weekenden er årets første danske kartofler sat til salg, og de kommer fra en leverandør på Fyn.

De første danske kartofler er gravet op af den fynske muld.

Endnu engang er Karl Larsen i Herrested på Østfyn den første leverandør, der har det knoldede guld klar. I år har fødevaremarkedet Meny købt det første parti.

Det bekræfter kartoffelavleren over for TV 2/Fyn i en telefonsamtale. Han har dog ikke har lyst til at vise det næste kuld kartofler frem for seerne.

En heldig kartoffel

I Meny kan danskerne i weekenden købe 200 gram nyopgravede kartofler fra Fyn for den nette sum af 99,95 kroner. Det svarer til en kilopris på 500 kroner.

De første danske kartofler sælges i landets Meny'er. Foto: BT

Man skal dog være hurtig, hvis man skal nå en bakke med seks kartofler i, siger Menys direktør Kenneth Pedersen til Dansk Handelsblad.

- Man skal være en overordentlig heldig kartoffel for at få fornøjelsen af at sætte tænderne i årets første høst, der er nemlig ikke ret mange i hver butik, siger direktøren.

- Det forpligter at ville være hele Danmarks fødevaremarked. Derfor har vi strukket os langt for at kunne levere sæsonens første danske kartofler til vores kunder. Nye kartofler er jo nærmest en nationalspise herhjemme, og især de helt spæde første kartofler smager helt fantastisk blot med lidt smør og salt. Det glæder vi os til at tilbyde vores kunder, siger Kenneth Pedersen.

Kartoflerne avles i drivhus i Herrested, og i år har kartoflerne hygget lidt længere i den lune muld på grund af den sene frost.

