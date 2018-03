500 på venteliste til Nyborg-lejligheder med havudsigt

Pædagogernes Pensionskasse tager første spadestik til nyt byggeri i Nyborg i dag.

Onsdag formiddag tages 1. spadestik på 62 nye boliger på Nyborg Midtermole, hvor jernbanefærgerne i sin tid lagde til.

På forhånd har interessen for boligerne været overvældende – over 500 personer har til dato skrevet sig på en interesseliste.

Der opføres i alt 62 boliger – 48 lejligheder og 14 penthouses med cirka 55 kvm. store tagterrasser.

Beliggenheden på midtermolen betyder, at boligerne får vand på tre sider. På byggeriets vestside har Nyborg Kommune påtaget sig at bygge en mindre lystbådehavn.

Læs også Gang i havnen: Masser af byggeri og planer i Nyborg

- Vi glæder os i Nyborg Kommune meget over at Pædagogernes Pensions byggeri på midtermolen nu sættes i gang. Det er vigtigt for Nyborg Kommune at sikre fortsat udvikling i kommunen, herunder også på de gamle DSB-arealer. Den positive udvikling, som byen og kommunen er inde i, underbygges nu også af at en pensionskasse for første gang i mange år ønsker at investere i byen, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs.

Til husenes ejere og lejere opføres et bådhus, som både skal rumme værksteder samt gæsteboliger, som beboerne kan leje i forbindelse med gæstebesøg.

Husene bygges i bæredygtige materialer, så det kan miljøcertificeres efter den internationale DNGB-standard.

Det bliver første gang et boligbyggeri i Nyborg opnår denne miljøcertificering, som foruden at understøtte vigtige grønne værdier også skaber økonomiske gevinster i form af blandt andet færre udgifter til energi, drift of vedligehold.

Byggeriet er tiltænkt 55+ segmentet.

Pædagogernes Pension har valgt CJ A/S som totalentreprenør til at stå for byggeriet af de nye boliger på Nyborg Midtermole. Det er CJ A/S største kontrakt til dato..

Medlemmer af Pædagogernes Pension vil få fortrinsret til boligerne på Nyborg Midtermole, men det er fortsat muligt at skrive sig op på interesselisten.