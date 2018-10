500.000 kroner: HCA-pris går til brite

Den anerkendte britiske forfatter og poet Antonia Susan Byatt modtager årets Hans Christian Andersen Litteraturprisen - eller som den officielt hedder: Hans Christian Andersen Literature Award.

Hun følger således efter store forfattere som J.K. Rowling, Isabel Allende og Salman Rushdie som modtager af den prestigefyldte pris.

Priskomitéen skriver om 81-årige Antonia Susan Byatt, at et "af hendes tilbagevendende temaer er kunstens indflydelse på liv, magi og realisme samt konflikten mellem ambitioner og familie", og at hendes arbejde ikke kun forener "kunstnere og akademikere, men også eventyr og myter".

Komitéen motiverer desuden udvælgelsen af Antonia Susan Byatt som modtager af prisen med blandt andet, at ”A.S. Byatt mestrer kunsten at skabe litterær magi igennem sin brug af forskellige genrer".

I romanen ”Possession” fra 1990 introducer A.S. Byatt en karakter, som hedder Hans Andersen; en eventyrfortæller, der bruges som en vigtig inspiration til en af bogens hovedpersoner.

Udover en bronzeskulptur - der forestiller "Den Grimme Ælling" - følger der et diplom og 500.000 kroner med prisen.

