52-årig dømt for spirituskørsel og uagtsomt manddrab

To år har sagen, om en trafikulykke i Svendborg ventet på at blive afgjort. Det blev den fredag, hvor en 52-årig mand blev dømt et år og fire måneders ubetinget fængsel for spirituskørsel og uagtsomt manddrab.

- Sagen er blevet så gammel, fordi vi har ventet på svar fra Retslæge Rådet, siger anklager ved Fyns Politi Charlotte Ragus.

Tilbage i februar 2017 kørte den 52-årige mand over i modsatte vejbane og frontalt ind i en modkørende bil. Det fastslog politiets efterfølgende undersøgelser.

Den 52-årige mand havde en promille på 1,49, da han kørte ind i en modkørende bil. I den modkørende bil sad en fører og en 90-årig kvinde. Sammenstødet gik hårdest udover den ældre kvinde.

Døde halvanden måned efter

Den 90-årige kvinde afgik først ved døden halvanden måned efter, og derfor har Retslæge Rådet skulle afgøre, om det var uheldet, der var skyld i hendes død eller ej.

- Derfor har det trukket i langdrag, og Retslæge Rådet kom frem til, at det var uheldet, der var skyld i hendes død, siger anklager Charlotte Ragus.

- Lige pludselig er det så uagtsom manddrab, der kommer i spil, ellers havde det været uagtsom legembeskadigelse. Forskellen på de to kan være op til et lille års fængsel, så det har rimelig stor betydning, siger Charlotte Ragus.

Derudover siger anklageren, at der er skærpende omstændigheder i sagen, fordi den 52-årige mand var spirituspåvirket.

Været på antabus siden

- Det er en tragisk sag, og den tiltalte var meget berørt af sagen. Han undskyldte inde i retten overfor de pårørende og var meget påvirket af det, siger Charlotte Ragus.

- Han fortæller, at han havde et alkoholmisbrug på det tidspunkt, hvor ulykken sker, og at han lige siden ulykken har været på antabus, siger Charlotte Ragus.

Den 52-årige mand fik en dom på et år og fire måneders ubetinget fængsel og blev frakendt førerretten af bil i fem år.