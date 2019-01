52 bilruder smadret i voldsomt hærværk

Mohammad Abdalla El-Khatib, der bor i Dianavænget i det sydvestlige Odense, blev vækket klokken et i nat af lyden af smadrede vinduer. Og da han her til morgen kom ud til sin bil, viste det sig, at ruder var smadret.

- Vi har boet her i 30 år, og vi har aldrig være ude for noget lignede før, siger Mohammad Abdalla El-Khatib til TV 2/Fyn.

Fyns Politi blev alarmeret af beboere, der hørte larmen, og en politipatrulje kunne klokken 3.30 anholde en 23-årig mand. Han er nu sigtet for hærværk på 52 biler, oplyser vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

- Det er ikke nemt, for mange har brug for bilen til at komme på arbejde og til at hente deres børn, siger Mohammad Abdalla El-Khatib.

Udover de mange bilruder er glasset i flere døre til opgangene også smadret.

- Jeg siger tak til politiet, fordi de nu har anholdt manden, siger Mohammad Abdalla El-Khatib.

Fyns Politi kan ikke oplyse noget om motivet bag det omfattende hærværk.

Den 23-årige skal afhøres senere i dag, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen.

Lydene af det omfattende hærværk vækkede mange af beboerne, og vi blev virkelig bange, fortæller Mohammad Abdalla El-Khatib.

- Det er meget slemt, og vi håber ikke, at det sker igen, siger Mohammad Abdalla El-Khatib.