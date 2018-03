55-årig fortsat forsvundet: Formoder han ikke har forladt Fyn

En 55-årig mand fra Svendborg har været forsvundet siden lørdag den 3. marts. Fyns Politi har en formodning om, at han stadig befinder sig et sted på Fyn.

Fyns Politi leder fortsat efter den 55-årige mand fra Svendborg, der blev meldt savnet lørdag eftermiddag.

Politiet har endnu ikke modtaget en henvendelse, der har ledt det på sporet af manden, men vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland regner fortsat med, at manden skal findes et sted på Fyn.

- Vi har en formodning om, at han stadig er på Fyn, fordi bilen ikke er røget i et af vores nummerpladegenkendelsessystemer. Vi har fået at vide af hans familie, at han er sådan en, der formentlig vil tage sin bil, hvis han tager væk, og ikke offentlig transport, fortæller Steen Nyland.

Ring til politiet

Sammen med sin lyseblå, næsten grålige, Audi A3 har manden været forsvundet i otte dage. Siden den 3. marts har han ikke givet livstegn fra sig.

Manden beskrives som cirka 185 centimeter høj, almindelig af bygning og med tre millimeter langt hår og gråt skæg. Han er med stor sandsynlighed iført en koboltblå fiber/nylon-vinterjakke med hætte, petroleumsfarvet fleecetrøje, blå cowboybukser og mørkebrune Helly Hansen-støvler.

Bilen har registreringsnummer BB 73 389.

Har man oplysninger om enten manden eller om bilen, kan man henvende sig til Fyns Politi på telefon 1-1-4.