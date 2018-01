55-årig sexkrænker anholdt

Den 55-årige mand, der er dømt for overgreb på 22 piger, har torsdag aften meldt sig selv til politiet.

Den 55-årige mand fra Stige i Odense, der den 19. december blev idømt halvandet års fængsel for at have forgrebet sig på 22 piger, og som siden domsafsigelsen har været efterlyst af Fyns Politi, har torsdag aften meldt sig selv til efterforskere fra Fyns Politi.

Manden blev anholdt klokken 18.19.

Der har indtil hans anholdelse været tvivl om, hvorvidt den 55-årige dømte sexkrænker har befundet sig i udlandet.

Efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Henrik Justesen fortæller, at den dømte blev anholdt et sted i Danmark. Præcist hvor vil han ikke oplyse.

- Han ringede og fortalte, hvor han stod, og vi hentede ham. Han blev anholdt i Danmark, og det var ikke på Fyn, siger Henrik Justesen til TV 2/Fyn.

Ifølge efterforskningslederen foregik anholdelsen "ganske udramatisk", og den 55-årige mand er nu i politiets varetægt.

Han vil blive fremstillet for en dommer fredag.

Henrik Justesen har indtil grundlovsforhøret ikke flere oplysninger i sagen.

Overgreb på 22 piger

Den 55-årige blev 19. december dømt for seksuelt at have krænket 22 piger.

De mange overgreb er foregået i årene fra 1999 til 2015 i Stige Skoles sfo, hvor manden var pædagogmedhjælper, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i det nordlige Odense.

Under retssagen fortalte adskillige piger og forældre, at de flere gange orienterede Stige Skole om, at manden havde rørt ved og krænket små piger.

Gennem hele sagen har den 55-årige nægtet sig skyldig. Under retssagen fortalte han, at han havde modtaget trusler på livet fra mennesker i lokalområdet og derfor ikke turde bo i sit eget hus.

Ud over fængsel blev den 55-årige pædagogmedhjælper frataget retten til at arbejde med børn og unge piger.