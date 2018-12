Fyn ramt af ny indbrudsserie: 55 indbrud siden fredag

Fyn er i løbet af weekenden blevet ramt af et nyt tocifret antal indbrud. Således er antallet af indbrud løbet op i 55 siden fredag morgen.

På Langeland har tyve været på togt og huseret på den sydlige del af øen. Lørdag blev deranmeldt seks indbrud, som er foregået mellem fredag og lørdag.

Indbrudsserien er foregået i sommerhuse i området syd for Humble. Her er der fjernet fødevarer, slik, vin, en gulvlanterne, et Weber stegetermometer en vase, et gammelt fladskærms-tv, to kasser øl, en mikrobølgeovn, en wifi-router, 30-40 dvd-film, en støvsuger og sågar en træspand.

- Typisk er det ting, som ikke har de store værdier, de kommer afsted med, siger vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi.

Han vurderer umiddelbart, at der har været et regulært tyvetogt i gang:

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er nogen som er på turné. Tyvekosterne har ikke den store værdi for mange danskere, så man kan godt mistænke, at det kunne være østeuropæere.

- Det er i hvert fald ikke noget, som kan omsættes herhjemme, konstaterer han.

Thomas Bentsen opfordrer derfor til at kontakte politiet, hvis man har registreret biler med udenlandske nummer plader køre rundt i området de seneste dage.

Flere kommuner er hårdt ramt

Udover Langeland er Odense, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner hårdt ramt af indbrud.

Det massive antal kommer samtidig med, at Fyns Politi kører en kampagne, hvor man opfordrer fynboerne til at være årvågne og kontakte politiet om mistænkelige personer.

Og det er ikke kun sommerhuse, som på Langeland, der rammes. Også virksomheder melder om indbrud.

På Langeland havde indbrudstyvene skaffet sig adgang til ejendomme på Valmuevænget, Bukkemosevej, Morgenfruvænget, to steder på Anemonevænget og to stederpå Granvænget i Nyby mellem Hesselbjerg og Ristinge.

