Musik i metervis: Svendborg svømmer i koncerter

Summer 5700 er ikke en almindelig festival. Det er en festival, der minder mere om en gigantisk havefest, der foregår på kryds og tværs i en hel by, hvor koncerter og arrangementer af alskens art og størrelse er drysset ud over baggårde, gader og stræder og store scener ved havnen.

De musikhungrende kan stå op til en lørdag, hvor der for eksempel er mulighed for at fornøje sig med Alphabeat, Carpark North, Johnny Madsen eller Barselona - bare for at nævne et par stykker af de mange navne, der fylder programmet frem til og med den 31. juli.

Vil spille højt

Fredag optrådte Hjalmer på Frederiksø, og den 25-årige singer-songwriter glædede sig over at være ude at spille igen, da TV 2 Fyn tog en snak med ham kort før koncerten.

- Det er rigtig dejligt. Nu har vi siddet og kigget ind i en væg i rigtig langt tid, og det er perfekt vejr, folk er glade, så vi glæder os helt vildt. Det er næsten som at være under normale tilstande igen, siger han.