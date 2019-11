59-årig fængslet for seksuelle overgreb på 11-årig dreng

En 59-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for seksuelle overgreb begået mod en 11-årig dreng. Det er sket efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense onsdag middag.

Manden er sigtet for at have begået flere overgreb mod drengen i en periode frem til november. Derfor er han blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Fængslingen sker af hensyn til efterforskningen, forklarer anklager Brian Dybdahl.

Den 59-årige mand er fra Odense, hvor overgrebene også er foregået.

Dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsforhøret under den sigtedes forklaring. Det er derfor uvidst, hvad han har forklaret. Dog vides det, at han har nægtet sig skyldig.

Den 59-årige har ikke kæret afgørelsen om varetægtsfængsling.