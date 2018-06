6. klasser på erhvervsskole: Viden fra skolebænken veksles til virkelighed

60 fynske folkeskoleklasser skal i 2018 på Syddansk Erhvervsskole for at opleve deres fag fra skolen i praksis.

Det traditionelle folkeskole-klasselokale er byttet ud med et traditionelt klasselokale på Syddansk Erhvervsskole for 6. klassen på Rasmus Rask Skolen i Bellinge.

Og i stedet for skolebøger har eleverne en robotarm koblet til en computer foran sig.

- Vi har udviklet et forløb, hvor eleverne kan afprøve deres fag i praksis. Når en almindelig 6. klasseselev sidder en hel dag i et klasselokale og bliver undervist i matematik eller natur og teknologi, har man måske ikke følelsen af, at det, man lærer nu og her, kan anvendes i virkeligheden, siger Anita Dahlberg, projektleder på Syddansk Erhvervsskole.

Hun er idemager bag projektet, der hedder “Praksisnære læringsmiljøer,” men selvom navnet ikke skriger sjov læring for den gennemsnitslige fynske 6. klasseselev, er virkeligheden, som eleverne fra Rasmus Rask Skolen oplevede det, en helt anden.

Selvtillidsboost og succesoplevelse

- Jeg har aldrig oplevet at være bedre til noget end andre, siger Daniel Schrollkaas, der går i 6. klasse på Rasmus Rask Skolen.

Sammen med en klassekammerat skulle han kode en robotarm til at løfte klodser og stable dem. En opgave der blev løst til UG med kryds og slange.

- Så i dag er en af de bedre skoledage?

-Ja, lyder svaret fra Daniel Schrollkaas.

- Vi håber, de 6. klasseselever, som besøger os i forbindelse med projektet, vil gå herfra med en forståelse af, at de ting, som de lærer på skolebænken, kan bruges til noget, siger Anita Dahlberg.

Hun mener, eleverne får en aha-oplevelse i forbindelse med besøget og måske endda oplever, at de er rigtig gode til noget, som de ikke vidste.

Daniel Schrollkaas robotarm stabler i hvert fald flittigt den ene klods efter den anden.

I løbet af 2018 vil 60 fynske 6. klasser fra kommunerne Odense, Kerteminde, Nordfyn, Assens og Nyborg få mulighed for at besøge Syddansk Erhvervsskole i forbindelse med projektet.