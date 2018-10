Lørdag først på eftermiddagen blev en 60-årig mand på et værested i Teglgårdsparken i Middelfart anholdt og sigtet for trusler mod personalet, en beboer og for besiddelse af våben.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg.

Den 60-årige truede personalet og beboeren med en filetkniv.

Han var desuden i besiddelse af flere gasdrevne skydevåben.

