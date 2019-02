Kok i spidsen: 600 vil have Betinas mad

De 29 ansatte i produktionskøkkenet eller Madhuset, som det hedder, producerer dagligt mad til omkring 600 ældre borgere i Nyborg Kommune hver dag. Og stadig flere kommer til.

Betina Gadgaard Carstensen står i spidsen for den kommunale madproduktion. Hun er oprindelig uddannet kok fra Faldsled Kro, og det er første gang hun arbejder med kommunal madservice.

Betina Gadgaard Carstensen trådte til som leder at køkkenet i januar 2017, siden da er antallet af brugere steget med over 21 procent.

Hun bruger sin baggrund som til kok til at udvikle maden til de ældre.

- Vi er et godt match. Mine medarbejdere er gode til at fange idéerne. En har en tanke, og så har jeg noget fra min baggrund, at så sker der noget helt nyt, siger Betina Gadgaard Carstensen.

Nedkølede færdigretter

I 2010 fik i alt 225 ældre leveret mad fra Madhuset. Dengang var maden frisklavet og varm ved levering. Men i 2011 besluttede byrådet, at det i stedet skulle være nedkølede færdigretter med ugentlig levering. Så faldt antallet af kunder til 170.

Men siden er udviklingen vendt - nu er der 315 borgere der får mad leveres hjem. Hertil kommer mad til plejecentre og kommunens fire ældrecafeer.

Café Egeparken er en af Nyborgs fire cafeer, som Madhuset leverer mad til. Foto: Ole Holbech

Café Egeparken er en af Nyborgs fire caféer, som Madhuset leverer mad til. Her er Knud Børge Jensen fast gæst.

- Maden kan ikke være bedre. Og så har man det store lyspunkt, når vi har spist det, at man ikke engang selv skal vaske op, siger Knud Børge Jensen.

Og Otto Willy Lundemann er enig.

- Manden er pragtfuld hver dag, og så køber jeg også nogle stykker smørrebrød med hjem til aftensmad, siger Otto Willy Lundemann.

Udvikler nye produkter

Madhuset arbejder også med at udvikle nye produkter. For eksempel kartofler som alle kan spise, også selv om man lider af synkebesvær. Eller hvad med gelé-rugbrød?

- Det handler om at imødekomme de ældres behov og blive inspireret til nye retter. Selv om man ikke længere selv kan lave mad, så skal man ikke snydes for sine livretter, siger Betina Gadgaard Carstensen.

Appetitten stimuleres også af madens visuelle udtryk, så derfor har de for eksempel købt træplanker, så de har mulighed for at servere maden på forskellige måder.

Budding erstatter proteindrik

De ældre skal også forkæles med små lækre desserter og mellemmåltider.

- Hvorfor skal man have proteindrik hver dag, hvis vi i stedet kan tilbyde noget, som smager bedre og endda kan laves billigere, siger Betina Gadgaard Carstensen.

Løsningen er vaniljebudding med karamelsovs, som er netop et af Madhusets meget efterspurgte alternativer til den kedelige proteindrik.

Madhuset i Nyborg Madhuset i Nyborg producerer både mad til hjemmeboende pensionister og beboere på Plejecenter Tårnparken, Vindinge Landsbycenter, Plejecenter Svanedammen og Rehabiliteringscenteret. Madhuset producerer også mad til café Nydammen og Egeparken i Nyborg samt café Egevang i Ullerslev. Læs mere her.

